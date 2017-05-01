Алексей Стрепетов: Фаворит за вторую путевку в ЛЧ? У ЦСКА легкий календарь, а у «Зенита» остались сложные матчи

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ против «Томи» (0:2).

- У «Зенита» было желание и заряженность на борьбу, но по игре остаются вопросы. Больше всего в этом матче понравилась связка Смольников-Шатов. Это перспективная связка и для сборной России. У «Томи» тоже было желание, но не хватило мастерства. Первый гол они пропустили из-за грубейшей ошибки всей команды.



- После поражения ЦСКА от «Спартака», кто фаворит в борьбе за вторую путевку в Лигу Чемпионов?

- У ЦСКА легче календарь. Игры, которые можно пройти без потерь. А у «Зенита» остались только сложные матчи. Думаю, все решится в последнем туре, - сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Томь» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Олег Шатов и Мигель Данни.

Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ с 52 очками: сине-бело-голубые отстают на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.

Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».