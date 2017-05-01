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«Матч ТВ» объявил имена комментаторов, которые отработают на финале Лиги чемпионов и Лиги Европы

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Как сообщает Twitter телеканала «Матч ТВ», Александр Шмурнов и Сергей Кривохарченко прокомментируют финал Лиги чемпионов.

Отмечается, что на игру за трофей Лиги Европы назначен Нобель Арустамян.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум», а решающий матч в Лиге Европы – 24 мая на стадионе Френдс Арена в Сольне.

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