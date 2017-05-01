«Матч ТВ» объявил имена комментаторов, которые отработают на финале Лиги чемпионов и Лиги Европы
Как сообщает Twitter телеканала «Матч ТВ», Александр Шмурнов и Сергей Кривохарченко прокомментируют финал Лиги чемпионов.
Отмечается, что на игру за трофей Лиги Европы назначен Нобель Арустамян.
Александр Шмурнов и Сергей Кривохарченко прокомментируют финал Лиги чемпионов, Нобель Арустамян — финал Лиги Европыhttps://t.co/WKXnfQBCUi pic.twitter.com/RfqFkugAtI— Матч ТВ (@MatchTV) 1 мая 2017 г.
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум», а решающий матч в Лиге Европы – 24 мая на стадионе Френдс Арена в Сольне.
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