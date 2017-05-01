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«Крылья Советов» – «Оренбург». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на матч 26-го тура РФПЛ.

«Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Бруно, Зотов.

Запасные: Конюхов, Шильников, Чочиев, Садик, Глеб, Цвейба, Кудряшов, Родич, Божин, Ткачёв, Визнович.

«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Андреев, Георгиев, Лобжанидзе, Григорьев, Драгун.

Запасные: Гутор, Жунич, Шогенов, Саная, Нехайчик, Ефремов, Бреев, Бордачёв, Попович.

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Самаре и стартует в 15.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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