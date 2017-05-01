Вратарь Галимов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» вратарь Станислав Галимов перешел в «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

В прошедшем сезоне 29-летний голкипер провел 24 матча, отражая 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,94. В составе «Ак Барса» он дважды выигрывал Кубок Гагарина - в 2009 и 2010 годах.

Ранее «Торпедо» объявило, что команду покидают вратари Михаил Бирюков и Илья Проскуряков.

Также в нижегородскую команду из «Ак Барса» перешел нападающий Михаил Жуков, а из «Слована» - форвард сборной Словении Жига Еглич.