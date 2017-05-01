Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Эдмонтон3 : 6Анахайм
Футбол  Крылья Советов- : -Оренбург
Футбол  Уотфорд- : -Ливерпуль
Футбол  Томь0 : 2Зенит
Футбол  Краснодар- : -Анжи
Футбол  Малага- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вратарь Галимов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» вратарь Станислав Галимов перешел в «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

В прошедшем сезоне 29-летний голкипер провел 24 матча, отражая 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,94. В составе «Ак Барса» он дважды выигрывал Кубок Гагарина - в 2009 и 2010 годах.

Ранее «Торпедо» объявило, что команду покидают вратари Михаил Бирюков и Илья Проскуряков.

Также в нижегородскую команду из «Ак Барса» перешел нападающий Михаил Жуков, а из «Слована» - форвард сборной Словении Жига Еглич.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Медведев: По контрактам Ковальчука, Шипачева и Дадонова пока идут переговорыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о будущем нападающих Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова и Вадима Шипачева в петербургском клубе.Валерий Брагин: Перспективы Капризова в ЦСКА пока туманныГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о перспективах нападающего Кирилла Капризова в ЦСКА.Александр Медведев: Пока нет решения о подписании контракта между СКА и ЯкуповымЧлен совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал обмен прав на Никиту Кучерова, Наиля Якупова, а также переход Данилы Квартальнова из ЦСКА.«Авангард» продлил контракт с голкипером Фурхом«Авангард» заключил новое соглашение с Домиником Фурхом сроком на два года.«Салават Юлаев» объявил об уходе Григоренко, Соина, Леписте, Паршина и еще шести игроков«Салават Юлаев» покидают десять игроков, срок контрактов с которыми истек 30 апреля.Сергей Костицин вернулся в «Торпедо»Нападающий Сергей Костицын подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.Денисов перешел из ЦСКА в «Магнитку»Защитник ЦСКА Денис Денисов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает «БИЗНЕС Online».Защитник Мамкин продолжит карьеру в ХК «Сочи»ХК «Сочи» заключил односторонний контракт с защитником Михаилом Мамкиным на один год, сообщается на официальном сайте клуба.Капризов перешел в ЦСКАНападающий Кирилл Капризов в результате обмена на денежную компенсацию перешел из «Салавата Юлаева» в ЦСКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.Форварды Скачков и Макаров перешли в «Югру»«Югра» заключила однолетние контракты с нападающими Евгением Скачковым и Дмитрием Макаровым, а с защитником Иваном Лекомцевым подписано двухлетнее соглашение, сообщил генеральный менеджер клуба Евгений Хацей.«Салават Юлаев» подписал нападающих Зубова и КемппайненаГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что клуб заключил двухлетние контракты с центральными нападающими Ильей Зубовым и Йоонасом Кемппайненом.Официально: ЦСКА обменял права на Кучерова и Якупова в СКАЦСКА и СКА провели обмен правами на нескольких хоккеистов, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Коньков переходит в «Сибирь»Форвард Сергей Коньков продолжит карьеру в «Сибири», сообщает официальный сайт клуба. О деталях контракта не сообщается.Константин Окулов: Приходится перейти в другой клуб, надеюсь, что у «Сибири» все будет хорошоФорвард Константин Окулов, перешедший из «Сибири» в ЦСКА, выступил с обращением к Новосибирску и болельщикам клуба.«Динамо» подписало контракт с MVP плей-офф ВХЛ голкипером БочаровымГолкипер Иван Бочаров принял квалификационное предложение от «Динамо». Двусторонний контракт рассчитан на два года.Патрик Херсли: Сейчас выбираю между СКА и ШвейцариейЗащитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.«Авангард» продлил контракт с МартыновымЗащитник Егор Мартынов продлил контракт с «Авангардом». Новое соглашение 26-летнего игрока обороны с «ястребами» рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.Шалунов, Окулов и Шумаков перешли из «Сибири» в ЦСКАЦСКА и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков стали игроками армейского клуба. Об этом сообщает официальный сайт «Сибири».«Витязь» в следующем сезоне будет сотрудничать с питерским «Динамо»«Витязь» в сезоне-2017/18 будет сотрудничать с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), сообщил генеральный бело-голубых Сергей Черкас.«Югра» направила в КХЛ финансовые гарантии для участия в чемпионате сезона 2017/2018«Югра» направила в КХЛ все необходимые документы для участия в регулярном чемпионате лиги в сезоне 2017/2018.
Футбол
Александр Мостовой: «Спартак» воспользовался ошибками ЦСКА и заслуженно победил
Футбол
Александр Мостовой: Зе Луиш в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард
Футбол
Встречу «Монако» – «Ювентус» рассудит испанская бригада арбитров
Хоккей
Капризов перешел в ЦСКА
все новости
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Михаил Жуков
Михаил Жуковвсе новости
Станислав Галимов
Станислав Галимоввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости