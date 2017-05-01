Защитник Виробьев и нападающий Хлопотов возвращаются из «Сибири» в ЦСКА

Защитник Кирилл Виробьев и нападающий Вадим Хлопотов возвращаются из «Сибири» в ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.

Воробьев в сезоне 2016/17 провел 51 игру в КХЛ за «Сибирь» и «Торпедо». На счету 22-летнего защитника 8 (4+4) очков при 79 минутах штрафа и показателе полезности «+9».

23-летний Хлопотов перешел из ЦСКА в «Сибирь» по ходу сезона. На его счету два (0+2) очка в 23 играх в КХЛ и шесть (1+5) очков в 20 встречах за чеховскую «Звезду» в ВХЛ.