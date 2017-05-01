ЦСКА перезаключил контракт с Плэттом на новых условиях

ЦСКА перезаключил контракт с нападающим Джеффом Плэттом на новых условиях, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

«По просьбе Плэтта его контракт, рассчитанный до 30 апреля 2018 года, перезаключен на новых условиях. Ранее он был оформлен на белорусский паспорт игрока, теперь - на канадский», - пояснили в пресс-службе.

Плэтт начинал сезон-2016/17 в шведском клубе «Векше Лейкерс», но в декабре 2016 года вернулся в ЦСКА, подписав контракт до конца сезона-2017/18. В регулярном чемпионате КХЛ он провел за армейцев 18 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков. В плей-офф форвард в 10 матчах набрав 4 (3+1) очка.