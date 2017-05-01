Руслан Нигматуллин: В воскресенье было настоящее дерби со всеми составляющими

Бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

- Да, это было настоящее дерби со всеми составляющими. ЦСКА – «Спартак» – это всегда суперафиша, а когда идет битва за чемпионство, то это вдвойне интереснее.

Победить мог любой – встречались два достойнейших противника. И те и другие создали много моментов. Где-то «Спартаку» чуть больше повезло, но ведь везет сильнейшим. Может, игра была равна, но красно-белые сумели использовать ошибку ЦСКА и более надежно сыграли в обороне.

Я рад, что красно-белые победили, я получил удовольствие от игры: были и красивые голы, и напряжение в течение всего матча, так что мы увидели отличный матч, по итогам которого «Спартак» стал еще ближе к чемпионству, - передает слова Нигматуллина «Газета.Ru».

Напомним, что в центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.