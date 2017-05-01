Руслан Нигматуллин: В воскресенье было настоящее дерби со всеми составляющими
Бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
- Да, это было настоящее дерби со всеми составляющими. ЦСКА – «Спартак» – это всегда суперафиша, а когда идет битва за чемпионство, то это вдвойне интереснее.
Победить мог любой – встречались два достойнейших противника. И те и другие создали много моментов. Где-то «Спартаку» чуть больше повезло, но ведь везет сильнейшим. Может, игра была равна, но красно-белые сумели использовать ошибку ЦСКА и более надежно сыграли в обороне.
Я рад, что красно-белые победили, я получил удовольствие от игры: были и красивые голы, и напряжение в течение всего матча, так что мы увидели отличный матч, по итогам которого «Спартак» стал еще ближе к чемпионству, - передает слова Нигматуллина «Газета.Ru».
Напомним, что в центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция