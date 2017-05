Агент Кучерова: Обмен прав в СКА ничего не значит для контракта в НХЛ

Дэн Милстейн, агент нападающего «Тампы Бэй» Никиты Кучерова, поделился мнением об обмене прав на хоккеиста в СКА.

- Спортивные права на Кучерова в КХЛ перешли в СКА. Это ничего не значит для контракта хоккеиста в НХЛ, - написал Милстейн в своем твиттере.

Nikita a Kucherov's KHL rights have been traded to SKA St. Petersburg. Obviously this means nothing during the NHL contract with Tampa Bay