Евгений Бушманов: После гола Глушакова показалось, что ЦСКА уже не верит, что может перевернуть ход игры
Главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от воскресного матча чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».
– На мой взгляд, достаточно хорошая по качеству игра была — особенно первый тайм. Первые минут тридцать ЦСКА владел преимуществом, создал больше моментов, а «Спартак» все это время был сосредоточен на обороне собственных ворот, но при этом делал это достаточно грамотно и компактно.
Красно-белые не позволяли армейцам проводить много времени у своей штрафной, а потом им удалось отобрать мяч, провести контратаку – и они забили первыми. После этого ЦСКА понадобилось 7–10 минут, чтобы в себя прийти, но в концовке тайма он сравнял счет, что и позволило армейцам окончательно вернуться в игру.
Как правило, такие голы в раздевалку придают команде импульс, так что красно-синие вышли на второй тайм очень заряженными, но получилось так, что «Спартак» сразу забил второй мяч после грубой ошибки Васина. После этого мне показалось, что ЦСКА уже не верит в то, что может перевернуть ход игры, - передает слова Бушманова «Газета.Ru».
Напомним, что в центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция