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Евгений Бушманов: После гола Глушакова показалось, что ЦСКА уже не верит, что может перевернуть ход игры

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от воскресного матча чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

– На мой взгляд, достаточно хорошая по качеству игра была — особенно первый тайм. Первые минут тридцать ЦСКА владел преимуществом, создал больше моментов, а «Спартак» все это время был сосредоточен на обороне собственных ворот, но при этом делал это достаточно грамотно и компактно.

Красно-белые не позволяли армейцам проводить много времени у своей штрафной, а потом им удалось отобрать мяч, провести контратаку – и они забили первыми. После этого ЦСКА понадобилось 7–10 минут, чтобы в себя прийти, но в концовке тайма он сравнял счет, что и позволило армейцам окончательно вернуться в игру.

Как правило, такие голы в раздевалку придают команде импульс, так что красно-синие вышли на второй тайм очень заряженными, но получилось так, что «Спартак» сразу забил второй мяч после грубой ошибки Васина. После этого мне показалось, что ЦСКА уже не верит в то, что может перевернуть ход игры, - передает слова Бушманова «Газета.Ru».

Напомним, что в центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.

Матч

ЦСКА - Спартак - 1:2 (1:1)

Голы

Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)

Предупреждения:

Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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