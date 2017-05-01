Руслан Нигматуллин: Если бы еще часок добавили, возможно, ЦСКА бы и сравнял счет

Бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после воскресного матча чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

- Виктор Гончаренко после матча сказал, что «Спартак» очень затягивал игру, что напрямую повлияло на результат. ЦСКА был близок к тому, чтобы сравнять счет и ему банально не хватило времени?

- Если бы еще часок добавили, возможно, ЦСКА бы и сравнял счет. Спартаковцы затягивали время? Уверен, что в подобной ситуации армейцы тянули бы не меньше. Это обычная тактическая борьба, когда в ход уже идут какие-то маленькие футбольные хитрости. Главное — результат на табло, так что естественно, что все средства хороши для победы. Конечно, те средства, что в рамках правил, - передает слова Нигматуллина «Газета.Ru».

Напомним, что в центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.