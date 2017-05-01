Руслан Нигматуллин: Если бы еще часок добавили, возможно, ЦСКА бы и сравнял счет
Бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после воскресного матча чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».
- Виктор
Гончаренко после матча сказал, что
«Спартак» очень затягивал игру, что
напрямую повлияло на результат. ЦСКА
был близок к тому, чтобы сравнять счет
и ему банально не хватило времени?
- Если бы еще часок добавили, возможно, ЦСКА бы и сравнял счет. Спартаковцы затягивали время? Уверен, что в подобной ситуации армейцы тянули бы не меньше. Это обычная тактическая борьба, когда в ход уже идут какие-то маленькие футбольные хитрости. Главное — результат на табло, так что естественно, что все средства хороши для победы. Конечно, те средства, что в рамках правил, - передает слова Нигматуллина «Газета.Ru».
Напомним, что в центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция