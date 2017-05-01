Бурдасов перейдет в ЦСКА, «Авангард» получит Кугрышева и Кошелева

Форвард «Авангарда» Антон Бурдасов продолжит карьеру в ЦСКА. В результате обмена игроками «ястребов» станут Дмитрий Кугрышев и Семен Кошелев, сообщает «Р-Спорт».

25-летний Бурдасов перешел в «Авангард» по ходу сезона 2015/2016. В нынешнем сезоне на его счету 25 (17+8) очков в 35 матчах регулярного чемпионата и 6 (4+2) очков в 11 матчах плей-офф. Ранее Бурдасов играл в «Тракторе» (2009-2012) и СКА (2012-2015), с которым стал обладателем Кубка Гагарина.

27-летний Кугрышев вернулся в ЦСКА в 2015 году после двух лет в «Сибири». В нынешнем сезоне на его счету 25 (12+13) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и одна результативная передача в двух матчах плей-офф.

21-летний Кошелев перешел в систему ЦСКА в 2014 году из «Казцинк-Торпедо». В нынешнем сезоне он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (4+11) очков. Кроме того, вместе с «Красной Армией» он стал обладателем Кубка Харламова, набрав в плей-офф 20 (11+9) очков в 10 матчах.