Экс-игрок сборной Англии: Не уверен, что Клопп поддерживает Старриджа в «Ливерпуле»

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс высказался о ситуации форварда Даниэла Старриджа в «Ливерпуле», который перестал проходить в основу «красных».

«Старридж хочет знать, какие планы на него у Юргена Клоппа. Думаю, Даниэл тот тип игрока, которого нужно поддерживать, но я не уверен, что это происходит в «Ливерпуле». Думаю, ему стоит подыскать себе новый клуб.

Если Старридж забьет приличное количество голов до конца сезона, это заставит Клоппа сохранить его в команде. Уверен, ему это по силам. Даниэл всегда забивал как на международном, так и на клубном уровне. Куда он может перейти? Не знаю, все зависит от агента. Возможно, это будет «Вест Хэм» или «Эвертон», – цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на форварда мерсисайдского клуба претендует «Милан».