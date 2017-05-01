Руслан Нигматуллин: Не считаю, что «Спартак» себе уже что-то гарантировал

Бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о том, что победа в воскресном матче чемпионата России над ЦСКА не гарантировала «Спартаку» чемпионства.

- Нет, я не считаю, что красно-белые себе уже что-то гарантировали. Нужно еще набрать необходимое количество очков, вот тогда уже будет гарантия. А сейчас просто был сделан огромный шаг навстречу чемпионству, - передает слова Нигматуллина «Газета.Ru».

Напомним, что в центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.