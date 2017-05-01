Руслан Нигматуллин: Не считаю, что «Спартак» себе уже что-то гарантировал
Бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о том, что победа в воскресном матче чемпионата России над ЦСКА не гарантировала «Спартаку» чемпионства.
- Нет, я не считаю, что красно-белые себе уже что-то гарантировали. Нужно еще набрать необходимое количество очков, вот тогда уже будет гарантия. А сейчас просто был сделан огромный шаг навстречу чемпионству, - передает слова Нигматуллина «Газета.Ru».
Напомним, что в центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился победой красно-белых со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция