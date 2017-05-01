Шикин продлил контракт с «Сочи» на два года

Голкипер Дмитрий Шикин продолжит выступать за «Сочи». 25-летний вратарь принял квалификационное предложение «леопардов» и подписал двусторонний контракт сроком на два года.

Шикин перешел в «Сочи» в декабре 2014 года из СКА. В сезоне 2016/2017 он провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,48 шайбы за игру.

Напомним, в 2011 году в составе молодежной сборной России Шикин стал чемпионом мира.

Таким образом, «Сочи» сохранил вратарскую бригаду на следующий сезон. Ранее клуб продлил контракт с Константином Барулиным, а у Олега Назарова и Сергея Большакова контракты действуют до конца следующего сезона.