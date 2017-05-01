Вратарь Проскуряков продолжит карьеру в «Югре»

«Югра» заключила однолетний контракт с вратарем Ильей Проскуряковым, сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущей командой голкпера было нижегородское «Торпедо». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 50 матчей, одержав 24 победы в основное время. В среднем Проскуряков пропускал за игру 1,74 шайбы, процент отраженных бросков - 92,7.

В КХЛ он также выступал за магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор» и «Адмирал».