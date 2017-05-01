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Дани Карвахаль: Надеюсь, «Реал» сыграет с «Атлетико» на ноль

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами состоится завтра, 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 21.45 мск.

«Мне посчастливилось принять участие в 15 мадридских дерби. Это большая честь. Нас ждет полуфинал Лиги чемпионов, и для каждого это является достаточной мотивацией. Мы не думаем о прошлом, каждый год у нас новые цели. В этом году мы планируем оказаться в Кардиффе. Завтра хотим сделать шаг в этом направлении.

Последние дерби были равными, без обилия голевых моментов. Все в итоге решали детали. Домашняя победа очень важна, в этом случае соперник должен будет раскрываться на «Висенте Кальдерон».

Болельщики очень важны для нас. Нам осталось провести в сезоне два домашних матча, и очень хочется, чтобы трибуны были 12-м игроком. Уверен, при помощи болельщиков мы сможем победить.

Надеюсь, сможем сыграть на ноль. Но даже если и не сумеем это сделать, но в итоге доберемся до Кардиффа, то все будут счастливы», – цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится на домашней арене «Атлетико» 10 мая.

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