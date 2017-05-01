Александр Шикунов: Медведеву еще рановато играть за сборную

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов считает, что голкиперу ростовского клуба Никите Медведеву еще рано играть за сборную России.

- Думаю, для сборной Никите еще рановато. Хотя попробовать его в команде можно. Что до его рекорда, то мы мало пропускали и когда Сослан Джанаев играл, а сейчас Никита поддержал эту традицию. У «Ростова» хорошо выстроенная оборона. Он вратарь очень перспективный, дай бог, карьера его пойдет и дальше вверх, - сказал Шикунов «Р-Спорт».

Напомним, что в матче 26-го тура против «Амкара» вратарь «Ростова» Никита Медведев установил рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии. Прежний рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину – 939 минут.