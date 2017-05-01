Макарова обыграла Викмайер на старте турнира в Рабате
Россиянка Екатерина Макарова взяла верх над бельгийкой Яниной Викмайер в первом круге теннисного турнира в Рабате.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 13 минут, - 6:3, 6:2.
Макарова совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У ее соперницы один эйс, два брейка и семь двойных ошибок.
В следующем раунде Макарова встретится либо со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с победительницей квалификации.
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