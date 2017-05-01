Макарова обыграла Викмайер на старте турнира в Рабате

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Вихлянцева вышла в основую сетку турнира в Праге Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла колумбийку Мариану Дуке-Мариньо в финале квалификации турнира в Праге.

Немка Зигемунд обыграла Младенович и стала победительницей турнира в Штутгарте 29-летняя теннисистка из Германии Лаура Зигемунд стала победительницей турнира WTA, который завершился в Штутгарте.

Кристина Младенович: Победа над Шараповой? В такие дни нужно быть совсем немного лучше 19-я ракетка мира Кристина Младенович оценила свою игру в полуфинале турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте c Марией Шараповой из России (3:6, 7:5, 6:4).

Мария Шарапова: Если бы в начале недели мне сказали, что я проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна Российская теннисистка Мария Шарапова оценила свое выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, на котором она дошла до полуфинала.

Лаура Зигемунд: Поддержка болельщиков и покрытие в Штутгарте дают такой результат 49-я ракетка мира Лаура Зигемунд объяснила свое успешное выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. В субботу 29-летняя немецкая теннисистка вышла в финал, победив в двух сетах пятого номера мирового рейтинга Симону Халеп (6:4, 7:5).

Симона Халеп: В матче с Зигемунд было сложно захватить инициативу Пятая ракетка мира Симона Халеп оценила свою игру в полуфинале турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте с Лаурой Зигемунд из Германии (4:6, 5:7).

Мария Шарапова: Большое ура моей замечательной команде за эту неделю Российская теннисистка Мария Шарапова, уступившая Кристине Младенович (6:3, 5:7, 4:6) в полуфинале турнира WTA в Штутгарте, поблагодарила свою команду.

Виталий Мутко: После возвращения Шарапова будет играть лучше, чем когда-либо Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал выступление Марии Шараповой на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, который стал первым для нее после 15-месячной дисквалификации.

Мария Шарапова: Комментарии других теннисисток о моем возвращении не мотивируют меня Российская теннисистка Мария Шарапова дала комментарий после матча 1/2 финала турнира WTA в Штутгарте (Германия). Напомним, что Мария уступила со счетом 6:3, 5:7, 4:6.

Не наказала за «врунью». Шарапова уступила Младенович Мария Шарапова в полуфинале в Штутгарте уступила француженке Кристине Младенович, называвшей россиянку «вруньей и предательницей».

Шарапова проиграла Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова завершила свое выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

Шарапова – Младенович – 6:3, 5:7, 4:6. Как это было Четвертый матч Марии Шараповой после возвращения в WTA-тур на сайте «Советского спорта».

Халеп вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Севастову Румынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над Анастасией Севастовой из Латвии в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

Берегись, Кристина! Шарапова вышла на Младенович Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв эстонку Анетт Контавейт.

Младенович обыграла Суарес-Наварро и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Шараповой Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Младенович.

Мария Шарапова: Первые шесть геймов мы с Контавейт привыкали друг к другу Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после матча против эстонки Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Штутгарте. Напомним, что Шарапова победила со счетом 6:3, 6:4.

Шарапова переиграла Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте В пятницу в четвертьфинальном матче турнира WTA в немецком Штутгарте россиянка Мария Шарапова переиграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 6:4.

Контавейт – Шарапова – 3:6, 4:6. Как это было В рамках четвертьфинала турнира WTA в немецком Штутгарте россиянка Мария Шарапова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Екатерина Бычкова: Шарапова точно вернется в топ-10 мирового рейтинга Эксперт «Советского спорта», экс-теннисистка, входившая в топ-100 WTA Екатерина Бычкова, прокомментировала возвращение Марии Шараповой на корт.