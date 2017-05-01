Роман Орещук: «Краснодару» нужно усиливаться и омолаживаться

Спортивный директор «Торпедо» Роман Орещук высказался о перспективах «Краснодара» бороться за место в Лиге чемпионов.

– Наверное, для выхода на новый уровень «Краснодару» не хватает соответствующих исполнителей, – приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру». – Там сейчас работает спортивным директором мой хороший товарищ Алексей Зинин, и я думаю, что он поможет «быкам» в плане селекции. «Краснодар» – команда интересная и самобытная, у меня есть симпатии к этому коллективу, тем более я сам из Краснодарского края – из Новороссийска.

– «Краснодару» нужно масштабное обновление состава?

– Если эта команда хочет бороться за более высокие места – как минимум за Лигу чемпионов, то, думаю, ей надо поменять четыре-пять футболистов на других, более высокого уровня. «Краснодару» нужно усиливаться и усиливаться основательно, параллельно омолаживаясь.

Напомним, «Краснодар» занимает четвертое место, отставая от идущего третьим ЦСКА на шесть очков. При этом в случае победы над «Анжи» «быки» могут сократить отставание до трех очков.

Матч «Краснодар» – «Анжи» пройдет 1 мая на стадионе «Краснодар». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча