Виталий Мутко: Мы будем делать все для того, чтобы Кубок России был отдельным проектом

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о призовом фонде Кубка России по футболу.

- Не было вообще никакого призового фонда, но сейчас мы его установили. Команды получат призовые. Пока сумма небольшая - в районе 10 миллионов (рублей), она будет делиться пропорционально. Мы будем делать все для того, чтобы Кубок России был отдельным проектом. И мы эту работу уже начали, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, что в финале текущего розыгрыша Кубка России встретятся «Локомотив» и «Урал». Встреча пройдет во вторник, 2 мая, и начнется в 18:45 по московскому времени.