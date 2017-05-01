Мирча Луческу: Как только заканчивается чемпионат, турецкая пресса сразу же начинает что-то придумывать

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что не встречался с руководством турецкого «Галатасарая».

- Вы просто не знаете турецкую прессу. Как только заканчивается чемпионат, они сразу же начинают что-то придумывать, а первый, кого туда всегда сватают, это я. Работая там, я оставил там хороший след, и поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне и просят, чтобы я вернулся.

Я даже физически не мог бы встретиться с президентом «Галатасарая», потому что все это время был в Санкт- Петербурге, - передает слова Луческу ТАСС.

Ранее портал портал milliyet.com.tr сообщил о том, что Луческу провел встречу с президентом «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком. Румынский специалист возглавлял турецкую команду с 2002 по 2003 год.