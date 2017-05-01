Илья «Lil» Ильюк: На самом деле мне нечего сказать в свое оправдание
Игроки команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк и Павел «9pasha» Хвастунов поделились эмоциями после финального матча против OG на The Kiev Major.
Напомним, что в гранд-финале турнира OG обыграла Virtus.pro со счетом 3:2
The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов.
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