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Илья «Lil» Ильюк: На самом деле мне нечего сказать в свое оправдание

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Игроки команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк и Павел «9pasha» Хвастунов поделились эмоциями после финального матча против OG на The Kiev Major.

Напомним, что в гранд-финале турнира OG обыграла Virtus.pro со счетом 3:2

The Kiev Major проходил с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф принимал Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составлял 3 миллиона долларов.

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