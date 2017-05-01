Мирча Луческу: Из-за некачественного поля у «Зенита» было много потерь

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РФПЛ против «Томи» (2:0).

- Сложная игра получилось, не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем поле спектакль получился бы более зрелищным, и болельщики были бы более довольны. Именно из-за некачественного поля было много потерь, на таком поле намного проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и вскрывать плотную оборону соперника.

Во втором тайме поле испортилось и совсем по-другому протекала игра. Во втором тайме позволили сопернику провести несколько контратак, они, может быть, были не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить - тот же (Артем) Дзюба, Шатов. Хорошо, что все так закончилось, очень важные три очка для нас. Идем дальше, еще четыре игры чемпионата, - передает слова Луческу ТАСС.

Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав с 52 очка. «Зенит» отстает на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.

Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».