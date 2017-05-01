Мирча Луческу: Из-за некачественного поля у «Зенита» было много потерь
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РФПЛ против «Томи» (2:0).
- Сложная игра получилось, не совсем хорошее поле было сегодня. Может быть, на хорошем поле спектакль получился бы более зрелищным, и болельщики были бы более довольны. Именно из-за некачественного поля было много потерь, на таком поле намного проще обороняться, играть в силовой футбол, чем атаковать и вскрывать плотную оборону соперника.
Во втором тайме поле испортилось и совсем по-другому протекала игра. Во втором тайме позволили сопернику провести несколько контратак, они, может быть, были не такие опасные, но все-таки были. Могли и мы забить - тот же (Артем) Дзюба, Шатов. Хорошо, что все так закончилось, очень важные три очка для нас. Идем дальше, еще четыре игры чемпионата, - передает слова Луческу ТАСС.
Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав с 52 очка. «Зенит» отстает на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.
Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».
Матч
Голы
Шатов 35 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Томь: Мелихов, Пульич (Букачев, 46), Митерев, Карымов, Гвинейский (Большунов, 64), Попов, Пугин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88)
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано (Мак, 77), Шатов (Кержаков, 87), Жирков, Хави Гарсия, Данни, Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба
Предупреждения:
Соболев, 31 - Кришито, 31; Данни, 84
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 мая 13:00, Труд, Текстовая трансляция