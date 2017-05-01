Валерий Петраков: Наши молодые ребята немножко испугались «Зенита»

Главный тренер «Томи« Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура РФПЛ против «Зенита« (0:2).

- Тяжело нам еще с такими командами играть. Мы просто не успевали перестраиваться, вступать в отбор. «Спартак» играет по такой же схеме, как «Зенит», и надеюсь, для наших молодых ребят это будет большим уроком, из которого мы должны сделать правильные выводы.

Основная задача была подойти в чисто физическом плане на хорошем уровне, но пока мы не находимся в таком состоянии, чувствовалась усталость, где-то недобегание, где- то самоотдача не чувствовалась. И мое мнение - немножко наши молодые ребята испугались «Зенита». Видно было по разминке, по настрою на игру, были немного скованные. В принципе, это все перенеслось в первом тайме, второй тайм, я считаю, хоть мы и проиграли 0:1, но выглядели достойнее, - цитирует Петракова ТАСС.

Подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав с 52 очка. «Зенит» отстает на восемь очков от «Спартака» и опережают ЦСКА на два балла. Томский клуб расположился на последней строчке, имея в активе 14 очков.

Следующий матч «Томь» проведет 6 мая против «Спартака» в Москве, «Зенит» на следующий день встретится в Петербурге с «Тереком».