«Авангард» подписал новый контракт с Лемтюговым

Форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов продолжит карьеру в омском клубе. 31-летний нападающий подписал с «ястребами» новый контракт на два года.

В сезоне 2016/2017 нападающий стал лучшим бомбардиром команды, набрав 31 (19+12) очко в 52 матчах регулярного чемпионата и 9 (3+6) очков в 12 матчах плей-офф.

Лемтюгов перешел в «Авангард» в июле 2015 года. До этого он выступал в КХЛ за «Северсталь», «Ак Барс», «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик», «Атлант», «Трактор», «Сибирь», «Спартак» и «Югру». Всего в 400 матчах в лиге форвард набрал 170 (93+77) очков при показателе полезности «–12» и 331 минуте штрафа.

Напомним, также «Авангард» объявил о продлении контрактов с голкипером Домиником Фурхом и защитником Егором Мартыновым.