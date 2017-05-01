Доминик Фурх: Очень хочу добиться с «Авангардом» успеха

Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх прокомментировал заключение нового контракта с омской командой.

- Прежде всего, были мысли об НХЛ. Я размышлял, какой вариант будет для меня наилучшим, и пришел к выводу: только «Авангард»! В Омске мастеровитая команда, которая всегда ставит перед собой серьезные задачи. К тому же, мне очень нравится город и люди, болельщики команды сразу приняли меня, я почувствовал себя своим, и мне хочется радовать их в каждой игре. Именно поэтому я подписал новый двухлетний контракт с «Авангардом», - приводит слова голкипера «ястребов» пресс-служба команды.

Ранее «Авангард» объявил о том, что заключил новое соглашение с голкипером Домиником Фурхом сроком на два года.