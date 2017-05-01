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Трямкин подписал с «Автомобилистом» контракт на три года

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник Никита Трямкин подписал трехлетний контракт с «Автомобилистом», сообщил директор клуба Максим Рябков.

«Трямкин подписал контракт с клубом на три года, и все стороны этим фактом довольны. Осталось дождаться, когда договор будет утвержден в базе КХЛ», – приводит «Р-Спорт» слова Рябкова.

Напомним, 22-летний игрок обороны вернулся в родной клуб из «Ванкувера», в котором выступал с марта 2016 года.

В нынешнем сезоне Трямкин провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «–7» и 64 минутах штрафа.

Трямкин дебютировал в «Автомобилисте» в ноябре 2012 года и за четыре сезона набрал в КХЛ 29 (9+20) очков в 203 матчах, заработав показатель полезности «–5» и 176 минут штрафа.

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