Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Эдмонтон3 : 6Анахайм
Футбол  Крылья Советов1 : 1Оренбург
Футбол  Уотфорд- : -Ливерпуль
Футбол  Томь0 : 2Зенит
Футбол  Краснодар- : -Анжи
Футбол  Малага- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Калинина: Новость о подписании контракта со СКА – полная глупость

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Валерий Холин, агент нападающего Сергея Калинина, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о том, что хоккеист подписал контракт с петербургским СКА.

– Могу сказать одно – это полная глупость, такого по природе быть не может. Есть законы НХЛ и этические нормы, и как вы себе эту ситуацию представляете? Я никак. Ничего не знаю о подписании контракта. Это похоже на абсурд. До 1 июня Сергей не имеет права что-то подписывать. Может, будет квалификационное предложение от «Торонто». Если появятся предложения от российских клубов – их тоже рассмотрим. На сегодняшний день Калинина полностью удовлетворяет та ситуация, в которой он находится. Он нашел свой город и свою команду. 

– То есть новости будут после того, как «Торонто» закончит выступления в плей-офф АХЛ? 
– Конечно, когда Сергей полностью разберется с «Торонто». 

– Для вас стало неожиданным, что права на Сергея перешли к СКА? 
– Нам вообще не интересно, у кого права. Это дело клубов, а не игрока. Калинин – воспитанник Омска, оттуда уезжал в НХЛ. «Авангард» посчитал обменять или продать права – это их решение. К Сергею оно не имеет никакого отношения. Он бы хотел поиграть в Омске, это его команда. 

– Предложение СКА готовы рассмотреть?
– Мы будем рассматривать все предложения, когда Сергей выйдет на рынок свободных агентов. Приоритет будет у «Торонто». Он здесь играет, вышел с фармом во второй раунд плей-офф. Думаю, с точки зрения этики он рассмотрит предложение клуба, - сказал Холин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 мая источник, связанный с Калининым, сообщил агентству «Р-Спорт», что в ближайшее время будет официально объявлено о подписании хоккеистом контракта с петербургским СКА. 

20 апреля СКА выкупил у «Авангарда» права на нападающего. Сейчас Калинин выступает за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ, который вышел во второй раунд Кубка Колдера. В канадский клуб он перешел в феврале 2017-го в обмен на защитника Виктора Лева из «Нью-Джерси Девилз». За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.

Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент Кучерова: Обмен прав в СКА ничего не значит для контракта в НХЛДэн Милстейн, агент нападающего «Тампы Бэй» Никиты Кучерова, поделился мнением об обмене прав на хоккеиста в СКА.Александр Медведев: По контрактам Ковальчука, Шипачева и Дадонова пока идут переговорыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о будущем нападающих Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова и Вадима Шипачева в петербургском клубе.Александр Медведев: Пока нет решения о подписании контракта между СКА и ЯкуповымЧлен совета директоров СКА Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал обмен прав на Никиту Кучерова, Наиля Якупова, а также переход Данилы Квартальнова из ЦСКА.СКА в ближайшие дни объявит о подписании контракта с КалининымНападающий Сергей Калинин подписал контракт с петербургским СКА, сообщил «Р-Спорту» источник, связанный с хоккеистом.Официально: СКА подписал форварда «Лады» КомароваНападающий «Лады» Виктор Комаров продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.Официально: ЦСКА обменял права на Кучерова и Якупова в СКАЦСКА и СКА провели обмен правами на нескольких хоккеистов, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Агент Комарова: Виктор получил предложение от СКА – контракт на два годаИгорь Парашкин, агент нападающего Виктора Комарова, сообщил, что хоккеист продолжит карьеру в СКА.Патрик Херсли: Сейчас выбираю между СКА и ШвейцариейЗащитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.Команда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюКоманда из России выиграла Лигу чемпионов. Главное для Петербурга за неделюПока в «Зените» и вокруг «Зенита» странная возня, большие европейские титулы берут другие.Данис Зарипов: Хотел бы извиниться перед всей страной за фразу про балетФорвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов высказался о своем удалении в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА, после которого соперник забил решающую шайбу.Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции на коленеФорвард СКА СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира 2017 года из-за операции на колене. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.СКА продлил контракт с КоскирантойСКА продлил на три года контракт с финским нападающим Ярно Коскирантой.СКА продлил контракты с Юдиным и Орловичем-ГрудковымСКА продлил на два года двусторонние соглашения с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Денисом Орловичем-Грудковым.Науменков прибыл в расположение сборной РоссииЗащитник ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для участия в «Чешских хоккейных играх».Игорь Шестеркин: Не буду первым в сборной при Василевском? Поживем – увидимВратарь олимпийской сборной России и СКА Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о выходных после выигрыша Кубка Гагарина и о планах на чемпионат мира.СКА продлил контракт с ИванниковымВратарь СКА Евгений Иванников подписал односторонний контракт на один год с петербургской командой.Александр Дыбаль: «Авангард» продал СКА права на Калинина в КХЛ за адекватную ценуПредседатель совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль прокомментировал продажу прав на нападающего «Торонто» Сергея Калинина питерскому СКА.Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука в лигу – сложный моментВице-президент НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном возвращении нападающего СКА Ильи Ковальчука.Агент Херсли: Ведем переговоры с петербургским СКА, обсуждаем новый контрактАгент Патрика Херсли Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в швейцарский «Лугано».Защитник СКА Херсли может перейти в «Лугано»Защитник СКА Патрик Херсли может продолжить карьеру в швейцарском «Лугано», сообщает RSI.
Футбол
Александр Бубнов: «Краснодар» сильнее «Анжи» по всем компонентам и должен уверенно брать три очка
Хоккей
Агент Калинина: Новость о подписании контракта со СКА – полная глупость
Футбол
Жулиано: Лига чемпионов – теперь главная цель «Зенита»
Футбол
Мигель Данни: Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Сергей Калинин
Сергей Калининвсе новости
валерий холин
валерий холин
переходы
переходы