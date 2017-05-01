Агент Калинина: Новость о подписании контракта со СКА – полная глупость

Валерий Холин, агент нападающего Сергея Калинина, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о том, что хоккеист подписал контракт с петербургским СКА.

– Могу сказать одно – это полная глупость, такого по природе быть не может. Есть законы НХЛ и этические нормы, и как вы себе эту ситуацию представляете? Я никак. Ничего не знаю о подписании контракта. Это похоже на абсурд. До 1 июня Сергей не имеет права что-то подписывать. Может, будет квалификационное предложение от «Торонто». Если появятся предложения от российских клубов – их тоже рассмотрим. На сегодняшний день Калинина полностью удовлетворяет та ситуация, в которой он находится. Он нашел свой город и свою команду.



– То есть новости будут после того, как «Торонто» закончит выступления в плей-офф АХЛ?

– Конечно, когда Сергей полностью разберется с «Торонто».



– Для вас стало неожиданным, что права на Сергея перешли к СКА?

– Нам вообще не интересно, у кого права. Это дело клубов, а не игрока. Калинин – воспитанник Омска, оттуда уезжал в НХЛ. «Авангард» посчитал обменять или продать права – это их решение. К Сергею оно не имеет никакого отношения. Он бы хотел поиграть в Омске, это его команда.



– Предложение СКА готовы рассмотреть?

– Мы будем рассматривать все предложения, когда Сергей выйдет на рынок свободных агентов. Приоритет будет у «Торонто». Он здесь играет, вышел с фармом во второй раунд плей-офф. Думаю, с точки зрения этики он рассмотрит предложение клуба, - сказал Холин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 мая источник, связанный с Калининым, сообщил агентству «Р-Спорт», что в ближайшее время будет официально объявлено о подписании хоккеистом контракта с петербургским СКА.

20 апреля СКА выкупил у «Авангарда» права на нападающего. Сейчас Калинин выступает за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ, который вышел во второй раунд Кубка Колдера. В канадский клуб он перешел в феврале 2017-го в обмен на защитника Виктора Лева из «Нью-Джерси Девилз». За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.



Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.