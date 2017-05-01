«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом»
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.
У хозяев поля отличился Дмитрий Ятченко (85-я минута - с пенальти), у гостей - Благой Георгиев (68-я)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Самарцы с 22 очками поднялись на 14-е место, уральский клуб с 23 баллами остался на 13-й строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 8 мая сыграют на выезде с «Уралом», а «Оренбург» днем ранее примет «Краснодар».
Матч
Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0)
Голы
Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64)
Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46)
Предупреждения:
нет - Малых, 83
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция