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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

У хозяев поля отличился Дмитрий Ятченко (85-я минута - с пенальти), у гостей - Благой Георгиев (68-я) 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Самарцы с 22 очками поднялись на 14-е место, уральский клуб с 23 баллами остался на 13-й строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 8 мая сыграют на выезде с «Уралом», а «Оренбург» днем ранее примет «Краснодар».

Матч

Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0)

Голы

Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64)

Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46)

Предупреждения:

нет - Малых, 83

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция

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