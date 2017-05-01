Александр Бубнов: «Краснодар» сильнее «Анжи» по всем компонентам и должен уверенно брать три очка
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром и «Анжи».
– «Анжи» убедительнее смотрится на выезде, но в конкретном случае этот фактор несущественен. «Краснодар» сильнее по всем компонентам и должен уверенно брать три очка, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что матч между командами пройдет сегодня в Краснодаре. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин, Классон, Смолов, Вандерсон
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников, Яковлев, Будковский
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция