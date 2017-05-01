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IIHF хочет сократить количество участников чемпионата мира

Источник:  RT на русскомКомментарии

Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает вопрос сокращения количества участников элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею с 16 до 14 команд.

«IIHF определенно в этом заинтересована. В высшем дивизионе команды играют 16-17 дней, каждая сборная проводит по 10 матчей, что много. Убрав две команды из элитного дивизиона, мы сможем заметно облегчить график. Думаю, это является хорошим поводом для дискуссии, достойным обсуждения», –цитирует RT президента IIHF Рене Фазеля.

Напомним, очередной чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 22 мая. 

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