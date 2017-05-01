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«Ростов-Дон» и «Лада» вышли в финал суперлиги, «Звезда» и «Кубань» разыграют бронзу

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В женской суперлиге определились финалисты. Титул чемпионов России разыграют «Ростов-Дон» и «Лада». А «Звезда» и «Кубань» определят обладателя бронзовых медалей.

Во вторых матчах полуфинальных серий «Ростов-Дон» и «Лада» оформили выход в финал.

В Ростове-на-Дону «Ростов-Дон» добился убедительной победы над «Кубанью» (32:21). По шесть голов у хозяев забили Юлия Манагарова и Александрина Кабрал Барбоса, у гостей – Виктория Жилинскайте.

А в Тольятти «Лада» во второй раз выиграла у «Звезды» (32:27). По восемь голов в ворота подмосковной команды на счету Дарьи Самохиной и Дарьи Дмитриевой. В составе «Звезды» самой результативной стала Анастасия Листопад (семь точных бросков).

Суперлига

Женщины

Плей-офф

½ финала

2-е матчи

«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Московская область) – 32:27 (18:14)

«Лада»: Уткина (13/30), Цивка (1/11); Горшкова (1), Какмоля (3), Самохина (8), Дмитриева (8), Голец (2 мин), Санникова (1), Щербак (1, КК), Носикова (2), Малашенко (3), Карпачева (1), Снопова (3, 2 мин), Гафонова (1).

«Звезда»: Тиханова (4/13), Кушнырь (3/9), Шулега (7/24); Закордонская, Винюкова (3, 2 мин), Климанцева (5), Егорова (3, КК), Галай (1), Листопад (7), Одрузова (1, 2 мин), Курбанова (1), Никитина (2, 2 мин), Алексеева, Илларионова (2), Амельченко (2, 2 мин), Шукалова.

Счет в серии: 2-0.

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Кубань» (Краснодар) – 32:27 (18:14)

Счет в серии: 2-0.

В финале сыграют:

«Ростов-Дон» – «Лада»

В матче за третье место:

«Кубань» – «Звезда»

Первые матчи серий пройдут 18 мая в Тольятти и Звенигороде.

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