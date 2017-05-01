«Ростов-Дон» и «Лада» вышли в финал суперлиги, «Звезда» и «Кубань» разыграют бронзу
В женской суперлиге
определились финалисты. Титул чемпионов России разыграют «Ростов-Дон» и «Лада».
А «Звезда» и «Кубань» определят обладателя бронзовых медалей.
Во вторых матчах полуфинальных серий «Ростов-Дон» и «Лада» оформили выход в финал.
В Ростове-на-Дону «Ростов-Дон» добился убедительной победы над «Кубанью» (32:21). По шесть голов у хозяев забили Юлия Манагарова и Александрина Кабрал Барбоса, у гостей – Виктория Жилинскайте.
А в Тольятти «Лада» во второй раз выиграла у «Звезды» (32:27). По восемь голов в ворота подмосковной команды на счету Дарьи Самохиной и Дарьи Дмитриевой. В составе «Звезды» самой результативной стала Анастасия Листопад (семь точных бросков).
Суперлига
Женщины
Плей-офф
½ финала
2-е матчи
«Лада» (Тольятти) – «Звезда»
(Московская область) – 32:27 (18:14)
«Лада»: Уткина (13/30), Цивка (1/11); Горшкова (1), Какмоля (3), Самохина (8), Дмитриева (8), Голец (2 мин), Санникова (1), Щербак (1, КК), Носикова (2), Малашенко (3), Карпачева (1), Снопова (3, 2 мин), Гафонова (1).
«Звезда»: Тиханова (4/13), Кушнырь (3/9), Шулега (7/24); Закордонская, Винюкова (3, 2 мин), Климанцева (5), Егорова (3, КК), Галай (1), Листопад (7), Одрузова (1, 2 мин), Курбанова (1), Никитина (2, 2 мин), Алексеева, Илларионова (2), Амельченко (2, 2 мин), Шукалова.
Счет в серии: 2-0.
«Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) – «Кубань» (Краснодар) – 32:27 (18:14)
Счет в серии: 2-0.
В финале сыграют:
«Ростов-Дон» – «Лада»
В матче за третье место:
«Кубань» – «Звезда»
Первые матчи серий пройдут 18 мая в Тольятти и Звенигороде.