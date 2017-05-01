Вагиз Хидиятуллин: Думаю, ночь у Васина после дерби со «Спартаком» получилась бессонной
Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Вагиз Хидиятуллин прокомментировал ошибку защитника ЦСКА Виктора Васина в матче 26-го тура РФПЛ между армейской командой и красно-белыми (1:2).
- Сергей Игнашевич на его месте просто вынес бы мяч. Центральным защитникам всегда советуют поступать так, если находишься в цейтноте. Лучше разрядить обстановку, чем рисковать. Не знаю, что помешало Васину выбить снаряд. Думаю, ночь после дерби получилась для него бессонной. Эта ошибка будет висеть на Викторе всю жизнь. Вратарская, а он начал в ней страдать ерундой. Что это? Недостаток опыта? Несомненно. Мозгов не хватило? Несомненно. Но тогда учись! Сейчас Васина посадят на скамейку, и кто будет играть? Опять Игнашевич должен выходить, которому летом исполнится 38? - передает слова Хидиятуллина RT.
После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция