Вагиз Хидиятуллин: Думаю, ночь у Васина после дерби со «Спартаком» получилась бессонной

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Вагиз Хидиятуллин прокомментировал ошибку защитника ЦСКА Виктора Васина в матче 26-го тура РФПЛ между армейской командой и красно-белыми (1:2).

- Сергей Игнашевич на его месте просто вынес бы мяч. Центральным защитникам всегда советуют поступать так, если находишься в цейтноте. Лучше разрядить обстановку, чем рисковать. Не знаю, что помешало Васину выбить снаряд. Думаю, ночь после дерби получилась для него бессонной. Эта ошибка будет висеть на Викторе всю жизнь. Вратарская, а он начал в ней страдать ерундой. Что это? Недостаток опыта? Несомненно. Мозгов не хватило? Несомненно. Но тогда учись! Сейчас Васина посадят на скамейку, и кто будет играть? Опять Игнашевич должен выходить, которому летом исполнится 38? - передает слова Хидиятуллина RT.

После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.