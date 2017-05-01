Вагиз Хидиятуллин: Замена Луиса Адриано на Зе Луиша - грамотная тактика Карреры

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Вагиз Хидиятуллин прокомментировал замену Луиса Адриано на Зе Луиша в перерыве матча 26-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

– С одной стороны этот ход выглядел странно, а с другой Каррера не мог выпустить в старте обоих. Тогда получается нужно было бы сажать на скамейку Промеса или Ивелина Попова, отдавшего две результативные передачи. А Луис Адриано не сыграл бы как болгарин, проделавший огромный объём работы. Это грамотная тактика Карреры, – передает слова Хидиятуллина RT.

После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.