Вагиз Хидиятуллин: Замена Луиса Адриано на Зе Луиша - грамотная тактика Карреры
Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Вагиз Хидиятуллин прокомментировал замену Луиса Адриано на Зе Луиша в перерыве матча 26-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).
– С одной стороны этот ход выглядел странно, а с другой Каррера не мог выпустить в старте обоих. Тогда получается нужно было бы сажать на скамейку Промеса или Ивелина Попова, отдавшего две результативные передачи. А Луис Адриано не сыграл бы как болгарин, проделавший огромный объём работы. Это грамотная тактика Карреры, – передает слова Хидиятуллина RT.
После этой игры «Спартак» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в чемпионате. На втором месте идет питерский «Зенит», отставая от красно-белых на восемь очков. ЦСКА, набрав 50 баллов, занимает третью строчку в турнирной таблице.
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция