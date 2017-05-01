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Хачанов поднялся на 41 позицию в Чемпионской гонке ATP

Источник:  ATPКомментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала сегодня обновленную версию своей Чемпионской гонки.

Наибольший рывок в рейтинге сделал первая ракета России Карен Хачанов. Теперь он занимает 74-е место, поднявшись на 41 позицию.

Лидирующая тройка осталась неизменной: на первом месте швейцарец Роджер Федерер, далее следуют испанец Рафаэль Надаль и еще один представитель Швейцарии Стэн Вавринка.

Австриец Доминик Тим поднялся на четвертую строчку, потеснив бельгийца Давида Гоффена, болгарина Григора Димитрова и француза Жо-Вильфрида Цонга.

В свою очередь, испанец Альберт Рамос-Виньолас занял восьмую строчку, сместив с нее американца Джека Сока.

Чемпионская гонка ATP
Версия от 1 мая

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 4045 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 3735
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) - 1590
4 (7). Доминик Тим (Австрия) - 1485
5 (4). Давид Гоффен (Бельгия) - 1460
6 (5). Григор Димитров (Болгария) - 1375
7 (6). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) - 1265
8 (9). Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 1220
9 (8). Джек Сок (США) - 1220
10 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 1120
...48 (45). Даниил Медведев (Россия) -355
...55 (52). Евгений Донской (Россия) - 314
56 (51). Андрей Рублёв (Россия) - 311
...74 (115). Карен Хачанов (Россия) - 260
...97 (116). Андрей Кузнецов (Россия) - 215

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