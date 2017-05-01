Голкипер «Спартака» Беспалов заключил новый контракт с клубом
Голкипер «Спартака» Никита Беспалов заключил новый контракт с красно-белыми. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Никита Беспалов заключил новый контракт со «Спартаком». Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2018 года. pic.twitter.com/QQNxKnuNNO— Спартак Москва (@spartak_hc) 1 мая 2017 г.
Беспалов в минувшем сезоне КХЛ 29-летний голкипер принял участие в 25 матчах команды, в которых одержал восемь побед, трижды отстояв «на ноль».
В январе 29-летний голкипер из-за травмы был вынужден досрочно завершить сезон.
Добавим, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2018 года.
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