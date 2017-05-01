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Жозе Моуринью: Возможно, на матч с «Кристал Пэлас» выставим резервный состав

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что рассматривает вариант сыграть резервным составом в матче последнего тура премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

«Мы наказаны за то, что хорошо играем, – приводит Daily Mail слова Моуринью. – Если мы победим «Сельту» (в Лиге Европы), то сыграем в финале 24 мая, а 21 мая у нас матч с «Кристал Пэлас». За два же дня до этого мы играем в Саутгемптоне.

Возможно, я попрошу тренера академии Ники Батта выставить резервный состав с «Кристал Пэлас». Надеюсь, это игра не будет решать, останутся ли они в премьер-лиге, потому будет очень-очень плохо, если им будут нужны очки в матче с нами, а они будут играть с командой 23-летних».

Напомним, после 34 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Манчестер Сити».

4 мая «Манчестер Юнайтед» проведет ответный матч ½ финала Лиги Европы с «Сельтой» в Виго.

Матч

Сельта - Манчестер Юнайтед

Место и дата

04 мая , Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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