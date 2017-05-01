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Борис Майоров: Судить сборную за поражения на Чешских играх не стоит

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги выступлению сборной России на Чешских играх – генеральной репетиции перед ЧМ-2017.

На заключительном этапе Евротура наша команда выступила неудачно – одержала всего одну победу по буллитам (над чехами) в трех поединках.

– Я бы напомнил, что такой неудачный опыт – тоже нужная и полезная вещь, – считает Борис Майоров. – С турнирной точки зрения победы нам были не нужны – Евротур мы выиграли заранее. Поэтому судить сборную строго за поражения на Чешских играх не стоит. Ведь было очевидно, что наши тренеры продолжают экспериментировать с составом. Менялись составы звеньев. Кто-то сыграл больше, кто-то меньше.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею начнется 5 мая. Сборная России проведет стартовый поединок против шведов.

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