Борис Майоров: Судить сборную за поражения на Чешских играх не стоит

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги выступлению сборной России на Чешских играх – генеральной репетиции перед ЧМ-2017.

На заключительном этапе Евротура наша команда выступила неудачно – одержала всего одну победу по буллитам (над чехами) в трех поединках.

– Я бы напомнил, что такой неудачный опыт – тоже нужная и полезная вещь, – считает Борис Майоров. – С турнирной точки зрения победы нам были не нужны – Евротур мы выиграли заранее. Поэтому судить сборную строго за поражения на Чешских играх не стоит. Ведь было очевидно, что наши тренеры продолжают экспериментировать с составом. Менялись составы звеньев. Кто-то сыграл больше, кто-то меньше.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею начнется 5 мая. Сборная России проведет стартовый поединок против шведов.