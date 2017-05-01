Зинедин Зидан: Шансы в матче с «Атлетико» – 50 на 50, как это всегда и бывает на стадии плей-офф

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

– Мы не фавориты. Шансы – 50 на 50, как это всегда и бывает на стадии плей-офф. Мы хорошо знаем друг друга. Противостояние с «Атлетико» не изменилось с тех пор, как я сам играл в футбол. Это столичное дерби. Оно напряженное, но уровень соперничества не меняется. Завтра нам надо сделать все ради успеха. Если справимся, то там и поглядим. Если ты дошел до полуфинала, значит, ты отлично проявил себя на предыдущих стадиях, однако впереди нас всех ждет новый матч, – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Реал» – «Атлетико» пройдет 2 мая на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.



«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.