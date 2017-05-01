Василий Карасев: Пытаемся доносить до игроков «Зенита», что надо думать серьезно о каждом сопернике

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев оценил игру своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против рижского ВЭФа (93:81).

- Многое не получилось. ВЭФ мы разобрали полностью, но не доработали в защите. А в нападении, когда начинали вести более 10 очков - сразу шла стадия расслабления. Соперник за это сразу же наказывал, потому что у латвийцев очень приличный состав.

- Как состояние у Тиммы и Лэндри?

- У Лэндри все в порядке, он не играл из-за тренерского решения. Тимма тяжеловато входил в игру, да и Сергей Карасев находится не в той форме, в какой должен быть.

- Игроки уже думают о полуфинале?

- Сбои в игре начались только когда мы повели 15 очков. Настрой у нас есть. Мы пытаемся доносить до игроков, что надо думать серьезно о каждом сопернике, но у людей все равно в голове то, что мы на втором месте закончили регулярку, а они на седьмом, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» выиграл первый матч серии у ВЭФа со счетом 93:81. Самым результативным игроком встречи стал форвард петербуржцев Аарон Уайт, набравший 18 очков.

Подопечные Василия Карасева повели в серии до трех побед со счетом 1-0. Вторая игра между командами состоится в Петербурге 3 мая. Третий матч пройдет в Риге 6 мая. Если потребуются дополнительные игры - они запланированы на 8 и 11 мая.