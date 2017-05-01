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Коннор Макдэвид: «Анахайм» переигрывал нас по всему льду

Источник:  NHLКомментарии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (3:6).

«Мы сыграли просто плохо, – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ. – Мы выглядели плохо на каждом участке льда, нас везде переигрывали.

Это почти повторение матча с «Сан-Хосе», когда мы проиграли 0:7. Мы постараемся извлечь уроки, взять положительные моменты и забыть эту игру».

По ходу матча «Эдмонтон» проигрывал со счетом 0:3, но смог отыграться к девятой минуте второго периода, после чего пропустил еще три шайбы. На счету Макдэвида третий гол команды в этой игре.

Напомним, счет в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч пройдет 3 мая также на льду «нефтяников». Пока в этой серии побеждают только гостевые команды.

Матч

Эдмонтон - Анахайм - 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Голы:

Ракелль (Гецлаф, Монтур), 0:25 (0:1). Сильверберг (Линдхольм), 5:33 (0:2). Гецлаф 11:51 (0:3). Марун (Расселл, Драйзайтль), 19:20 (1:3). Слепышев (Деарнэ, Расселл), 21:28 (2:3). Макдэвид 28:40 (3:3). Вагнер (Мэнсон, Теодор), 29:28 (3:4). Сильверберг (Мэнсон, Теодор), 44:56 (3:5). Кеслер (Сильверберг), 50:38 (3:6).

Место и дата

01 мая 02:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

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