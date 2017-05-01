Коннор Макдэвид: «Анахайм» переигрывал нас по всему льду

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру команды в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (3:6).

«Мы сыграли просто плохо, – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ. – Мы выглядели плохо на каждом участке льда, нас везде переигрывали.

Это почти повторение матча с «Сан-Хосе», когда мы проиграли 0:7. Мы постараемся извлечь уроки, взять положительные моменты и забыть эту игру».

По ходу матча «Эдмонтон» проигрывал со счетом 0:3, но смог отыграться к девятой минуте второго периода, после чего пропустил еще три шайбы. На счету Макдэвида третий гол команды в этой игре.

Напомним, счет в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч пройдет 3 мая также на льду «нефтяников». Пока в этой серии побеждают только гостевые команды.