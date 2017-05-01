Все матчи 30-го тура чемпионата России начнутся в 15:00 мск
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) на своем официальном сайте сообщила время начала матчей заключительного, 30-го тура.
Все игры, по традиции, начнутся в одно время - в 15:00 мск.
Тур пройдет в воскресенье, 21 мая. В этот день сыграют:
«Арсенал» - Спартак»
«Амкар» - «Рубин»
ЦСКА – «Анжи»
«Оренбург» - «Ростов»
«Уфа» - «Урал»
«Локомотив» - Зенит»
«Томь» - «Краснодар»
«Крылья Советов» - «Терек»
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