Роберт Евдокимов: Этот предвзятый пенальти все испортил
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от ничьей с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РФПЛ (1:1).
– Мы не все выполнили, что задумали, немного неправильно играли в первом тайме. Но, наверное, это сила «Крыльев». Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти все испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти, –сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».
После этой игры самарцы с 22 очками поднялись на 14-е место, уральский клуб с 23 баллами остался на 13-й строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 8 мая сыграют на выезде с «Уралом», а «Оренбург» днем ранее примет «Краснодар».
Матч
Крылья Советов - Оренбург - 1:1 (0:0)
Голы
Георгиев 68 (0:1). Ятченко 85 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 73), Зуев, Мияилович, Зинков, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачёв, 64)
Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Парняков, Георгиев, Драгун, Сиваков, Воробьёв (Попович, 81), Лобжанидзе (Саная, 72), Григорьев (Бреев, 46)
Предупреждения:
нет - Малых, 83
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 мая 15:30, Металлург, Текстовая трансляция