Роберт Евдокимов: Этот предвзятый пенальти все испортил

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от ничьей с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РФПЛ (1:1).

– Мы не все выполнили, что задумали, немного неправильно играли в первом тайме. Но, наверное, это сила «Крыльев». Сегодня было очень тяжело. Хотели победить, конечно. Но этот предвзятый пенальти все испортил. В Томске этот судья не поставил нам два пенальти, –сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

После этой игры самарцы с 22 очками поднялись на 14-е место, уральский клуб с 23 баллами остался на 13-й строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 8 мая сыграют на выезде с «Уралом», а «Оренбург» днем ранее примет «Краснодар».