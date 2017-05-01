Вадим Скрипченко: Спасли матч в конце игры за счет 11-метрового

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от ничьей с «Оренбургом« в матче 26-го тура РФПЛ (1:1).

– Спасли матч в конце игры за счет 11-метрового. Сейчас настроение у нас не самое лучше. В последних турах мы рассчитывали набрать большее количество очков в матчах с основными конкурентами. Если сравнивать сегодняшний поединок с матчем в Туле, то с «Оренбургом» у нас был виден рисунок игры, команда проводила качественные и опасные атаки. Но по-прежнему у «Крыльев» имеются проблемы с реализацией.

Впереди еще четыре матча. Здесь на первый план выходит бойцовский характер. «Крылья» поднялись на одно место в таблице, а «Арсенал» уступил. Но полного удовлетворения от этого у нас нет. Сегодня и мы и «Оренбург» стремились победить. В концовке атаки шли волнами то на одни ворота, то на другие. Эмоционально этот матч забрал у нас много сил. Позитив я вижу в том, что нам удалось эту игру спасти, – передает слова Скрипченко пресс-служба самарской команды.

После этой игры самарцы с 22 очками поднялись на 14-е место, уральский клуб с 23 баллами остался на 13-й строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 8 мая сыграют на выезде с «Уралом», а «Оренбург» днем ранее примет «Краснодар».