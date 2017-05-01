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Шарапова занимает 262-е место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаИсточник: Gettyimages.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 262-м месте в обновленном рейтинге WTA.

30-летняя Шарапова на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации.

В первой десятке произошло одно изменение: Симона Халеп поднялась на четвертое место, опередив Доминику Цибулкову.

Рейтинг WTA
Положение на 1 мая

1. (1) Серена Уильямс (США) – 7010 очков
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) – 6925
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6010
4. (5) Симона Халеп (Румыния) – 5206
5. (4) Доминика Цибулкова (Словакия) – 5065
6. (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4691
7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 4330
8. (8) Агнешка Радванска (Польша) – 4205
9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) – 4015
10. (10) Мэдисон Киз (США) – 3857
11. (11) Каролин Возняцки (Дания) – 3850
12. (13) Элина Свитолина (Украина) – 3835
13. (12) Винус Уильямс (США) – 3811
14. (14) Елена Веснина (Россия) – 2960
15. (15) Петра Квитова (Чехия) – 2900
16. (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2475
17. (19) Кристина Младенович (Франция) – 2325
18. (17) Барбора Стрыцова (Чехия) – 2130
19. (18) Саманта Стосур (Австралия) – 2000
20. (21) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) – 1924
...28. (29) Дарья Касаткина (Россия) – 1630
...41. (43) Екатерина Макарова (Россия) – 1275
...77. (77) Наталья Вихлянцева (Россия) – 786
78. (75) Евгения Родина (Россия) – 783
...89. (88) Екатерина Александрова (Россия) – 680
90. (89) Ирина Хромачева (Россия) – 680
...262. (-) Мария Шарапова (Россия) – 185

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