ЦСКА – «Спартак». Ребров и Акинфеев совершили по 6 сэйвов

Вчера в матче 26-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл ЦСКА – 2:1.

По данным Wyscout, ЦСКА больше владел мячом – 37 минут чистого игрового времени против 27 у «Спартака», сделал больше передач – 384 (точность – 82%) против 304 (80%), создал больше голевых моментов – 13 против 12 и нанес больше ударов по воротам – 18 (7 в створ) против 13 (7). Армейцы чаще фолили – 14 нарушений против 10.

Отметим, что Акинфеев и Ребров совершили по 6 сэйвов.