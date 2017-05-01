ЦСКА – «Спартак». Ребров и Акинфеев совершили по 6 сэйвов
Вчера в матче 26-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл ЦСКА – 2:1.
По данным Wyscout, ЦСКА больше владел мячом – 37 минут чистого игрового времени против 27 у «Спартака», сделал больше передач – 384 (точность – 82%) против 304 (80%), создал больше голевых моментов – 13 против 12 и нанес больше ударов по воротам – 18 (7 в створ) против 13 (7). Армейцы чаще фолили – 14 нарушений против 10.
Отметим, что Акинфеев и Ребров совершили по 6 сэйвов.
Вот почему «Спартак» – чемпион. Михаил Борзыкин – о дерби
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция