ЦСКА – «Спартак». Зе Луиш стал лучшим в единоборствах

Евгений Бушманов: После гола Глушакова показалось, что ЦСКА уже не верит, что может перевернуть ход игры

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от воскресного матча чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».