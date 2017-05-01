ЦСКА – «Спартак». Зе Луиш стал лучшим в единоборствах
Вчера в матче 26-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл ЦСКА – 2:1.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Витиньо – 5 ударов (2 в створ). Наибольшее количество передач сделал Натхо – 58 (точность – 87%). Он же показал лучший результат по длинным передачам – 20 (80%). В единоборства чаще всех вступали Фернандес и Витиньо – по 33. Лучший показатель выигранных единоборств у Зе Луиша – 19 (79%). Витиньо был самым активным в дриблинге – 10 обводок.
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Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция