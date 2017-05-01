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Совет ЕАА поддержал отмену рекордов, установленных пойманными на допинге легкоатлетами

Источник:  European Athletic AssociationКомментарии

С 28 по 30 апреля прошла встреча Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), на которой были рассмотрены предложения проектной группы по отмене рекордов, установленных уличенными в допинге спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Группа предложила следующие стандарты:

«1. Европейские и мировые рекорды высшего уровня могут устанавливаться лишь на соревнования, где присутствуют самые высокие стандарты судейства и технического оснащения.

2. Спортсмен в течение нескольких месяцев до установления рекорда прошел согласованное количество допинг-тестов.

3. Допинг-проба легкоатлета, установившего рекорд, должна быть доступна для перепроверки на протяжении последующих десяти лет», – говорится в пресс-релизе организации.

Проектная группа также рекомендовала, а Совет ЕАА одобрил предложение, по которому рекорд спортсмена может быть аннулирован в любой момент в случае, если спортсмен нарушил антидопинговые правила, даже если это не оказало влияния на показанный результат.

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