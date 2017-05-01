Главный тренер ВЭФа: Мы не забили «Зениту» 17 штрафных. Даже Шакил О’Нил в свое время не бросал так плохо

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис подвел итоги первого матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (81:93).

- Мы не очень хорошо сыграли в защите, особенно в начале матча, проигрывали много подборов на своем щите. «Зенит» подобрал мяч под нашим кольцом 17 раз. Но самое главное, что игроки не могут так плохо бросать штрафные во время плей-офф. Мы промахнулись 17 раз из 29 бросков. Думаю, даже Шакил О’Нил в свое время не бросал так плохо. Не верю, что у нас пять Шакилов в команде. Однако же мы боролись, показали характер и продолжим бороться в следующей игре, - приводит слова Гайлитиса официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» выиграл первый матч серии у ВЭФа со счетом 93:81. Самым результативным игроком встречи стал форвард петербуржцев Аарон Уайт, набравший 18 очков. У рижан 16 очками отметился капитан команды Янис Блумс.

Подопечные Василия Карасева повели в серии до трех побед со счетом 1-0. Вторая игра между командами состоится в Петербурге 3 мая. Третий матч пройдет в Риге 6 мая. Если потребуются дополнительные игры - они запланированы на 8 и 11 мая.

В регулярном чемпионате «Зенит» занял второе место, а ВЭФ финишировал седьмым.