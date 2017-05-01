Александр Тарханов: Поле стадиона «Фишт» – лучшее из тех, на которых играл «Урал»
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов дал высокую оценку состоянию газона на сочинском стадионе «Фишт», где его команда встретится с московским «Локомотивом» в финале Кубка России. Матч пройдет 2 мая.
«Великолепный стадион, великолепное поле, погода хорошая, жары нет. Хороший футбол будет, как я думаю. Поле отличное, опробовали уже на тренировке. Наверное, это самое лучшее поле из тех, на которых играли. Как главный тренер я несколько раз был в полуфинале, не удавалось выйти в финал. А теперь в финале, так что будем стараться», – цитирует Тарханова «Р-Спорт».
Матч
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция
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